Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, si è espresso quest'oggi negli studi di Radio TV Serie A sul Double dell'Inter e sul clima di questi giorni di festa in casa nerazzurra: "L'atmosfera era quella che si respirava da qualche giorno, poi dopo la vittoria in Coppa Italia la soddisfazione era maggiore. È stata una rivincita dopo lo scetticismo che ha accompagnato la scelta di Cristian Chivu ad inizio stagione, ma il clima respirato ieri era soprattutto di festa. Hanno meritato di vincere anche la Coppa Italia oltre che lo Scudetto, in quel caso anche per qualche demerito della Lazio; potevano sicuramente fare meglio in Champions ma la stagione è stata sicuramente positiva".