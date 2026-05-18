"Ineleggibilità? Non posso rispondere io, le persone alle quali mi sono rivolto ritengono che la cosa non sussista. I fatti sono chiari sotto tutti i punti di vista". Così Giovanni Malagò, parlando a Sky Sport della sua candidatura a prossimo presidente della FIGC, un posto per il quale corre con Giancarlo Abete.

Cosa prevede il suo programma?

"Se sono qui, è per riconoscere l'importanza del calcio femminile. Sono in campagna elettorale, però io penso che è la storia delle persone che parla, forse anche più di ogni altro elemento sul quale voi potete fare delle riflessioni".

Chi vede come prossimo ct della Nazionale? Conte e Ranieri sono candidati credibili?

"Io penso che solo un irresponsabile potrebbe anticipare qualche cosa. Serve un riscontro elettivo, poi soprattutto ci sono da capire le disponibilità. Su una cosa non avrò dubbi, se dovessi avere questo onore e onere: dovrà dare l'idea di sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco. E' un dato di fatto, non si può approcciare con le normali valutazioni che può fare un allenatore rispetto al mercato dei club".