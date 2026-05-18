La fine di un'era. Stando a quanto riportano diversi media nel Regno Unito, il Manchester City e Pep Guardiola si diranno addio dopo la partita di domenica prossima contro l'Aston Villa, sfida che chiuderà una stagione in cui i Citizens hanno già messo in bacheca Carabao Cup e FA Cup e possono ancora ambire a mettere le mani sul trofeo della Premier League.

Fonti vicine alla BBC spiegano che sono già in corso i preparativi per il commiato, con i membri dello staff già informati sulla decisione. Lo stesso discorso vale anche per i giocatori, che si aspettano di salutare il manager che ha cambiato la storia del club vincendo venti trofei in dieci anni al termine del match che andrà in scena tra sei giorni all'Etihad Stadium.

Per la sua sostituizione, il nome caldo è quello di Enzo Maresca, ex manager del Chelsea campione del mondo, che ha lavorato con Pep proprio al City vincendo, tra le altre cose, la Champions League nella finale di Istanbul contro l'Inter.