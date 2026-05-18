Nell'intervista concessa a Sportmediaset, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha tracciato un bilancio dell'annata avara di soddisfazioni per la squadra di Maurizio Sarri, fuori dalle Coppe europee dopo un campionato anonimo a cui mercoledì scorso si è aggiunta l'amarezza per la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter: "Questa per la Lazio è stata una stagione assurda, in ventidue anni non ho mai visto nulla si simile, tra infortuni e mille episodi contrari che hanno condizionato i risultati - le sue parole -. Spero di aver messo alle spalle quest'annata e di ripartire con entusiasmo e con la volontà di poter fare molto meglio. Ci organizzeremo perché siano contenti anche i tifosi. Abbiamo sempre veleggiato a livello europeo negli anni, quest'anno siamo arrivati in finale di Coppa Italia che; se avessimo vinto, ci saremmo qualificati in Europa League".