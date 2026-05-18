Massimo Pessina, giovane portiere del Bologna avversario dell'Inter nell'ultimo turno di campionato, che quest'anno ha fatto il suo debutto in Serie A giocando anche partite importanti, è intervenuto sul palco a margine della ventiquattresima edizione del Memorial Niccolò Galli. Nelle sue parole, anche un messaggio sulle intenzioni per il futuro: "Sono giovane, la cosa più importante sarebbe giocare. Mi trovo benissimo a Bologna, ancora non ho parlato con loro, sono tranquillo, troveremo una soluzione che va bene a entrambi".
L'esordio con il Napoli chiuso senza gol subiti.
"È stato inaspettato, era la prima partita da secondo… Ero un po’ emozionato, ma i compagni mi hanno tranquillizzato da subito, sono entrato abbastanza tranquillo e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo per rendere la partita più semplice. Dopo è stato indimenticabile".
Com’è andata la stagione del Bologna?
"Alti e bassi, siamo partiti molto bene, abbiamo fatto anche una finale di Supercoppa Italiana, purtroppo persa, ma tra di noi c’è sempre stata una grande sintonia e ci siamo divertiti molto. Nel complesso direi che è stata positiva".
Cosa le ha detto Italiano prima di entrare?
"Sono scattato da solo, non c’era bisogno me lo dicesse. Mi ha rassicurato, mi ha detto di stare tranquillo, non rischiare tanto e fare quello che faccio sempre".
Chi è il suo idolo?
"Buffon, però come riferimento da piccolo prendevo un po’ di più Neuer".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 19:44 Grosso su Muharemovic: "Giocava poco l'anno scorso, poi ha alzato il livello"
- 19:30 Bologna, Italiano: "Napoli-Atalanta-Inter? Temevamo di faticare, invece..."
- 19:16 Presentato il 'Festival della Serie A', De Siervo: "Il calcio è della gente"
- 19:01 SI - Club di Premier e Bundesliga osservano Bisseck: la posizione dell'Inter
- 18:46 Striscioni anti-Milan di Thuram: la Procura FIGC apre un fascicolo
- 18:32 Dall'Argentina - Il Barcellona contatta l'agente di Lautaro: i dettagli
- 18:18 Continua il magic moment di Serantoni, il bomberino col caschetto in stile Chivu
- 18:04 Parma, Notari: "Il mio futuro? La colpa è di chi scrive"
- 17:50 Primavera, il programma delle fasi finali: Inter a Cesena il 22 maggio
- 17:35 D'Ambrosio: "Il Double una rivincita dopo lo scetticismo di inizio stagione"
- 17:26 Marello: "Il mister ci ha sempre detto di crederci. Playoff, solo l'inizio"
- 17:07 fcinPortiere, l'Inter riflette: ieri uno scout a Como per Suzuki
- 16:52 Bologna, Pessina: "Stagione di alti e bassi, ma nel complesso positiva"
- 16:38 Croazia, Dalic: "Da Baturina a Sucic, in tanti sono migliorati in questi anni"
- 16:24 Esposito riscattato dal Cagliari, per l'Inter è una plusvalenza quasi totale
- 16:09 Agustina a Lautaro: "Vedere quanto ne vale la pena, è la tua ricompensa"
- 15:55 Tifosi interisti sulle scuderie, la protesta del Centro Ippico Lombardo
- 15:40 Brasile, Ancelotti svelerà in serata i convocati. Carlos Augusto verso il sì
- 15:27 videoZanetti ospite al meet & greet della nuova edicola 'Internazionale 21'
- 15:13 Marotta: "Scudetto da presidente, realizzo un sogno. Inter una storia che continua"
- 15:07 Supercoppa, sempre più vicino il ritorno alla finale secca. E non in Arabia
- 14:53 GdS - Il Cagliari riscatta Sebastiano Esposito. E il budget Inter sorride
- 14:39 Striscioni anti-Milan, rischio sanzioni dalla Disciplinare per Thuram
- 14:24 Pericolo Premier per Dumfries: un club pronto a pagare la clausola. Su Mkhitaryan...
- 14:10 Croazia, Dalic annuncia i preconvocati per il Mondiale: presente Sucic
- 13:55 Simeone resta all'Atletico Madrid: "Ne vale la pena, ecco perché"
- 13:40 Una fermata neroblu sulla linea blu: la stazione Tricolore diventa interista
- 13:27 Apre l'edicola 'Internazionale 21': Javier Zanetti primo ospite d'eccezione
- 13:13 Verona, piccola soddisfazione statistica in un'annata deludente
- 12:58 L'Inter pensa a Jones, ma il Liverpool spara alto. Colpa di... Gallagher
- 12:44 Barzagli: "Uno come Pio Esposito non lo abbiamo mai avuto"
- 12:29 Bastoni-Barça si sgonfia sempre più. Flick mette sul tavolo un altro nome
- 12:15 Koné: "Futuro, vedremo sul momento". Poi conferma la clausola
- 12:00 Il Podcast di FcIN - Inter-Verona 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: ricordando da dove siamo partiti
- 11:50 UFFICIALE - Serie A, orari 38a giornata: quando si giocherà Bologna-Inter
- 11:44 Principio di incendio durante la festa dell'Inter, la causa un fuoco d'artificio?
- 11:30 Repubblica - Festa a Milano per l'Inter, 400mila persone in strada
- 11:15 Ci siamo: Mourinho e il Real Madrid di nuovo insieme
- 11:01 Pepo Martinez: "La mia ambizione è l'Inter. E ho un altro sogno"
- 10:47 Di Marzio: "Inter, budget di 80-100 milioni per il mercato. Ecco gli obiettivi"
- 10:34 Lautaro, trionfo in famiglia: "Sempre con me, vi amo tanto"
- 10:20 Angolo Tattico di Inter-Verona - Diouf mezzala di qualità, Bowie fa reparto
- 10:06 Cagliari salvo, scatta l'obbligo di riscatto per Esposito
- 09:52 La chiamata da Mazzola, lo Scudetto, il Milan in B: parola a Pasinato
- 09:38 CdS - Mercato Inter ambizioso, il sogno è Nico Paz
- 09:24 Galante: "Chivu bravo a coinvolgere tutti. Mercato? Serve poco perché..."
- 09:10 CdS - Lautaro oltre Meazza: Scudetto e capocannoniere due volte. Con un plus
- 08:56 Bologna, Skorupski: "Speriamo di dare una soddisfazione ai tifosi contro l'Inter"
- 08:42 Adani: "Ecco come l'Inter ha vinto quest'anno. Mercato? Tre profili"
- 08:28 Pagelle GdS - Sommer da 7 nell'ultima al Meazza. Luis Henrique incompiuto
- 08:14 TS - Mondiali vicini, Chivu lascia in vacanza i convocati?
- 08:00 La domenica della felicità interista: Milano si tinge di nerazzurro
- 00:25 La sfilata, i trofei in Piazza Duomo, i cori: rivivi tutta la serata del trionfo nerazzurro
- 00:06 Marotta: "Scenografia indimenticabile. Nel futuro gioventù ed esperienza"
- 00:00 Internazionale d'Italia
- 23:00 Cambiasso: "Lautaro? Ha mangiato la m...a dell'anno scorso e ha tirato fuori tutto"
- 22:45 Il Cagliari taglia il traguardo salvezza, il Lecce si avvicina con un blitz al 96'
- 22:30 Toldo: "Chivu si merita tutto questo. Importante Marotta dalla sua parte"
- 22:15 Tutto l'affetto di Chivu per Esposito: "Prima era piccolo così..."
- 22:00 Mourinho sul Real Madrid: "Ovviamente c'è qualcosa. Però..."
- 21:45 Lazio, Sarri: "Coppa Italia? L'Inter è di un altro livello rispetto a noi"
- 21:30 Zhang si complimenta con l'Inter: "Un enorme grazie, sempre uno di voi"
- 21:15 Napoli, Conte: "Futuro? De Laurentiis conosce le mie intenzioni"
- 21:00 Racing e Inter d'accordo: Valentin Carboni resterà in Argentina
- 20:45 D'Ambrosio a ITV: "Conosco la società, sapevo che Chivu non era una scelta casuale"
- 20:30 "Chi non salta rossonero è". E Thuram solleva lo striscione con il ratto
- 20:15 Fabregas: "Non siamo l'Inter o la Juve. La squadra ha fatto molto bene"
- 20:00 Il Bologna vince ancora: blitz a Bergamo. Ma l'Atalanta va in Conference
- 19:45 Iniziata la parata e Bastoni è concentrato: "Stavo guardando Sinner"
- 19:24 Marotta esalta Chivu: "Il doblete ha il suo nome. Il nostro è un ciclo vincente"