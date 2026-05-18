Massimo Pessina, giovane portiere del Bologna avversario dell'Inter nell'ultimo turno di campionato, che quest'anno ha fatto il suo debutto in Serie A giocando anche partite importanti, è intervenuto sul palco a margine della ventiquattresima edizione del Memorial Niccolò Galli. Nelle sue parole, anche un messaggio sulle intenzioni per il futuro: "Sono giovane, la cosa più importante sarebbe giocare. Mi trovo benissimo a Bologna, ancora non ho parlato con loro, sono tranquillo, troveremo una soluzione che va bene a entrambi".

L'esordio con il Napoli chiuso senza gol subiti.

"È stato inaspettato, era la prima partita da secondo… Ero un po’ emozionato, ma i compagni mi hanno tranquillizzato da subito, sono entrato abbastanza tranquillo e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo per rendere la partita più semplice. Dopo è stato indimenticabile".

Com’è andata la stagione del Bologna?

"Alti e bassi, siamo partiti molto bene, abbiamo fatto anche una finale di Supercoppa Italiana, purtroppo persa, ma tra di noi c’è sempre stata una grande sintonia e ci siamo divertiti molto. Nel complesso direi che è stata positiva".

Cosa le ha detto Italiano prima di entrare?

"Sono scattato da solo, non c’era bisogno me lo dicesse. Mi ha rassicurato, mi ha detto di stare tranquillo, non rischiare tanto e fare quello che faccio sempre".

Chi è il suo idolo?

"Buffon, però come riferimento da piccolo prendevo un po’ di più Neuer".