Luca Toni ha parlato a DAZN della posizione di Robert Lewandowski, soprattutto alla luce di un suo possibile arrivo in Serie A: "A me piace piacerebbe, lui è un grande campione, su questo non si discute. Però mi piacerebbe che Milan, Inter e Juve iniziassero a prendere i giocatori di 25 anni o di 26 anni non che venissero sempre a fine carriera, perché se non gli rinnovano da altre parti vuol dire che qualcosa c’è e quindi io sarei più per comprare dei giocatore". Le parole riprese da Tuttojuve.com.

Sezione: News / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 20:41
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione