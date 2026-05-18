Luca Toni ha parlato a DAZN della posizione di Robert Lewandowski, soprattutto alla luce di un suo possibile arrivo in Serie A: "A me piace piacerebbe, lui è un grande campione, su questo non si discute. Però mi piacerebbe che Milan, Inter e Juve iniziassero a prendere i giocatori di 25 anni o di 26 anni non che venissero sempre a fine carriera, perché se non gli rinnovano da altre parti vuol dire che qualcosa c’è e quindi io sarei più per comprare dei giocatore". Le parole riprese da Tuttojuve.com.