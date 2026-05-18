Qualche segnale di indisciplina da parte dei tifosi nerazzurri durante la sfilata del pullman dell'Inter sulle strade di Milano si è effettivamente registrato. Si segnala in particolare la lamentela del Centro Ippico Lombardo, struttura confinante con lo stadio di San Siro: gruppi di sostenitori, infatti, sono saliti sulle scuderie lasciandosi poi andare a corse, urla e salti che hanno turbato gli equini presenti al loro interno, particolarmente sensibili e vibrazioni e movimenti improvvisi che possono provocare panico, traumi e reazioni violente. A sottolinearlo in un comunicato è il presidente Fabio Lazzaroni nel comunicato diffuso nella serata di ieri: "Festeggiare è sacrosanto. Ma esistono luoghi che non possono diventare palcoscenici di sfogo collettivo. Si tratta di episodi gravi e intollerabili", dove in pericolo c'era anche la sicurezza umana, dato che "il rischio di cedimento strutturale è reale".

Il Centro chiede più controlli durante le grandi manifestazioni sportive, un confronto permanente con Comune, prefettura e società calcistiche e, dove possibile, l’identificazione dei responsabili. Qualche danno anche in Piazza Cordusio, dove diverse aiuole appena sistemate apparivano calpestate e devastate dopo ore di cori e caroselli, con terra schiacciata, fiori piegati e transenne spostate.