Grazie alla vittoria in trasferta per 2-1 contro il Genoa e alla contemporanea sconfitta per 3-0 dell'Atalanta a Vinovo contro la Juventus, l'Inter U20 è riuscita a salire sul treno dei playoff accedendo proprio all'ultimo vagone. Conclusa la regular season, la Lega Serie A ha annunciato il programma per la post season, a partire dal primo turno che vedrà impegnati i nerazzuri a Cesena:

Primo Turno – Gara 1

Roma - Bologna il 21 maggio 2026 alle ore 18.00, Tre Fontane - Roma

Primo Turno – Gara 2

Cesena - Inter il 22 maggio 2026 alle ore 18.00, Orogel Stadium - Cesena

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara del 1° Turno, si qualifica alla Semifinale la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore). Le due Società 'teste di serie' (1ª e 2ª classificate) e le due Società vincenti le gare del 1° Turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema per la disputa delle Semifinali:

Semifinale A

Fiorentina vs Vincente gara 1 il 24 maggio 2026 alle ore 18.30, Viola Park – Bagno a Ripoli

Semifinale B

Parma vs Vincente gara 2 il 25 maggio 2026 alle ore 20.30, Viola Park – Bagno a Ripoli

In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara di Semifinale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. Le Società vincitrici delle Semifinali si contendono nella Finale il titolo di Campione d’Italia Primavera 1 2025/2026 Trofeo Giacinto Facchetti:

Finale

Vinc Semif A vs Vinc Semif B il 28 maggio 2026 alle ore 20.30, Viola Park – Bagno a Ripoli

Nella Finale, la Società di casa è predeterminata pro forma dalla miglior classificata al termine della fase a girone unico. In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari della Finale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.