Domani, alle 10, l'Inter toglierà il velo sulla prima maglia della stagione 2026-27. Il countdown è già partito, come si può notare sul sito del club nerazzurro nella sezione 'store': "Preparati per la maglia home 2026-27", si legge. In attesa di scoprire se le indiscrezioni delle scorse settimane saranno confermate, quel che è certo è che la divisa che indosseranno Lautaro Martinez e compagni nella prossima annata presenterà lo scudetto e la coccarda grazie al double nazionale centrato dalla squadra di Cristian Chivu.