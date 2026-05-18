Domani, alle 10, l'Inter toglierà il velo sulla prima maglia della stagione 2026-27. Il countdown è già partito, come si può notare sul sito del club nerazzurro nella sezione 'store': "Preparati per la maglia home 2026-27", si legge. In attesa di scoprire se le indiscrezioni delle scorse settimane saranno confermate, quel che è certo è che la divisa che indosseranno Lautaro Martinez e compagni nella prossima annata presenterà lo scudetto e la coccarda grazie al double nazionale centrato dalla squadra di Cristian Chivu

Sezione: News / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 23:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.