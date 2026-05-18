"È stato molto difficile scegliere questi 26 giocatori perché la concorrenza in questo Paese è altissima". Queste le prime parole pronunciate da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, nella conferenza stampa nella quale ha annunciato la lista dei prescelti per il Mondiale 2026. Un elenco nel quale compare, per la gioia di un intero popolo, Neymar. Niente da fare, invece, per l'interista Carlos Augusto che resterà a casa. 

"Avremo una lista che ci permetterà di sviluppare un calcio di qualità, con spirito di squadra - ha aggiunto Ancelotti -. La lista perfetta non esiste, ne sono certo. Devo dire che la squadra perfetta non vincerà il Mondiale; una squadra perfetta non esiste. Credo che la squadra più resiliente possa vincere. Vogliamo essere la squadra più resiliente del mondo. Non ho paura di dire che vogliamo vincere la Coppa del Mondo perché le aspettative sono alte. La motivazione è un aspetto importante nella preparazione per questa Coppa del Mondo". 

I CONVOCATI: 

PORTIERI:
Alisson, Ederson, Weverton
DIFENSORI:
Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;
CENTROCAMPISTI:
Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Paquetà;
ATTACCANTI:
Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior. 

Sezione: News / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 23:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.