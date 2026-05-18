"È stato molto difficile scegliere questi 26 giocatori perché la concorrenza in questo Paese è altissima". Queste le prime parole pronunciate da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, nella conferenza stampa nella quale ha annunciato la lista dei prescelti per il Mondiale 2026. Un elenco nel quale compare, per la gioia di un intero popolo, Neymar. Niente da fare, invece, per l'interista Carlos Augusto che resterà a casa.

"Avremo una lista che ci permetterà di sviluppare un calcio di qualità, con spirito di squadra - ha aggiunto Ancelotti -. La lista perfetta non esiste, ne sono certo. Devo dire che la squadra perfetta non vincerà il Mondiale; una squadra perfetta non esiste. Credo che la squadra più resiliente possa vincere. Vogliamo essere la squadra più resiliente del mondo. Non ho paura di dire che vogliamo vincere la Coppa del Mondo perché le aspettative sono alte. La motivazione è un aspetto importante nella preparazione per questa Coppa del Mondo".

I CONVOCATI:

PORTIERI:

Alisson, Ederson, Weverton

DIFENSORI:

Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;

CENTROCAMPISTI:

Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Paquetà;

ATTACCANTI:

Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior.