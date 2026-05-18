È Javier Zanetti il primo ospite dello speciale meet & greet che ogni giorno, da oggi fino al 24 maggio, andrà in scena nella nuovissima edicola 'Internazionale 21', inaugurata proprio oggi. Come anticipato è stato proprio l'ex capitano il primo ospite nella nuova di zecca edicola a tema nerazzurro che si trova in Brera, di fronte la Pinacoteca. Il vicepresidente nerazzurro si è fermato a firmare autografi ai tifosi arrivati per l'occasione. Di seguito le immagini raccolte da FcInternews.it.