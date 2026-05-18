È Javier Zanetti il primo ospite dello speciale meet & greet che ogni giorno, da oggi fino al 24 maggio, andrà in scena nella nuovissima edicola 'Internazionale 21', inaugurata proprio oggi. Come anticipato è stato proprio l'ex capitano il primo ospite nella nuova di zecca edicola a tema nerazzurro che si trova in Brera, di fronte la Pinacoteca. Il vicepresidente nerazzurro si è fermato a firmare autografi ai tifosi arrivati per l'occasione. Di seguito le immagini raccolte da FcInternews.it.

Sezione: Focus / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 15:27
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi