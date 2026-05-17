Si chiude con soddisfazione la stagione dell’Inter Women, che ha centrato anche quest’anno la qualificazione ai preliminari di UEFA Women’s Champions League. Un risultato che conferma la continuità del progetto nerazzurro e il percorso di crescita guidato da Gianpiero Piovani nelle ultime due stagioni.

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Como, il tecnico ha tracciato un bilancio complessivamente positivo ai microfoni di Inter TV, sottolineando soprattutto il lavoro svolto e la crescita del gruppo.

“Sono contento della partita nonostante il risultato - ha spiegato Piovani - avevamo in campo calciatrici che non avevano ancora giocato ma che hanno dimostrato di essere da Inter. È stata una stagione bella, lunga e impegnativa, con tante competizioni e anche difficoltà legate agli infortuni, soprattutto nella prima parte”.

Identità di gioco e valorizzazione del gruppo

Il tecnico nerazzurro ha evidenziato anche la solidità del progetto tecnico: “Le ragazze hanno sposato subito la mia idea di calcio, semplice e concreta. Il calcio, per come lo vedo io, deve restare pratico e loro lo hanno interpretato al meglio”.

Un lavoro che ha portato anche risultati statistici importanti: “Siamo il miglior attacco e abbiamo mandato in gol tante giocatrici, questo è un dato che ci rende orgogliosi”.

Secondo posto consolidato e ambizioni future

Piovani ha poi sottolineato la continuità del percorso dell’Inter Women: “Lo scorso anno ha vinto la Juve, quest’anno la Roma, e noi abbiamo consolidato il secondo posto in entrambe le stagioni. Non è semplice mantenere questo livello”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Siamo soddisfatti, ma questo non deve essere un punto di arrivo. Deve essere la base per continuare a crescere e migliorare ancora”.