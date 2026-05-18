"Solo noi sappiamo lo sforzo che c'è dietro tutto questo. Dall'esterno può sembrare facile... ma dietro qualcosa di così bello c'è tanto sacrificio, lavoro, lacrime, giorni difficili, distanza che pesa e momenti in cui bisognava continuare anche senza forze", scrive Augstina Gandolfo su Instagram a margine di una carrellata di foto della festa di ieri andata in scena sul prato del Meazza al triplice fischio di Inter-Hellas Verona. Festa poi continuata per le vie di Milano e in Piazza Duomo dove i campioni d'Italia hanno ballato e cantato insieme all'intero popolo interista. "Vedere quanto ne vale la pena, è la tua ricompensa" continua la moglie del Toro che all'indomani della ciliegina sulla torta stagionale ha affidato a Instagram le emozioni vissute durante la stagione in corso, annata vissuta da 'coprotagonista'.

"Ed eccoci qui, come sempre, al tuo fianco" continua Agus che come spesso è solita fare ci ha tenuto a sottolineare con fierezza e orgoglio: "Felici di poterti festeggiare ad ogni passo", ha ancora scritto nella lunga lettera a cuore ma anche aperto che mette a nudo le tante sfaccettature che si nascondono dietro una 'banale' vittoria. Lettera che lady Martinez conclude con un "Ti amiamo, capitano della nostra vita". Parole che sa già di dover 'condividere' con altri milioni e milioni di interisti, tutti innamorati, grati e tutti in piedi per il "nostro capitano".