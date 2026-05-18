Dopo aver diramato la lista dei preconvocati per il Mondiale 2026, il CT della Croazia Zlatko Dalic si è presentato in conferenza stampa commentando quelle che sono state le scelte: "Questa è la lista che sostengo, insieme al mio staff. Non avevo motivo di cambiarla troppo. Il piano di gioco? Abbiamo un'idea di massima ma vedremo durante gli allenamenti. Non posso parlare in anticipo. Abbiamo una visione e un'idea, forse qualcuno si imporrà maggiormente durante le amichevoli. Sicuramente saremo più duri e più difensivi contro l'Inghilterra, giocando con più centrocampisti. Contro Ghana e Panama sarà diverso, molto più orientato all'attacco". Manca dalla lista dei convocati il capitano della Dinamo Zagabria Josip Misic: "So che sta giocando molto bene, ora abbiamo delle soluzioni più giovani. Se non l'ho chiamato prima, quando era al culmine della forma, ora è troppo tardi. Prima c'erano Brozović e altri. Ora ci sono Sučić e altri... Questa è l'unica ragione. Se prima non l'ho fatto, ora non ci ho pensato più di tanto".
Qual è l'obiettivo della Croazia per questi Mondiali? "L'obiettivo principale è superare la fase a gironi. Sono ottimista come sempre, abbiamo una buona squadra. Abbiamo qualità, giovani e giocatori esperti. Molti giocatori sono migliorati negli ultimi anni, Baturina, Sučić, ed è questo che mi dà ottimismo. Siamo in un girone difficile, con l'Inghilterra che vuole diventare campione del mondo, ma né Panama né il Ghana sono meno impegnativi. Dopo aver superato il girone, andremo avanti passo dopo passo", afferma Dalic (senza però precisare se il Sucic citato è l'interista Petar o suo cugino Luka della Real Sociedad, ndr). Una battuta anche su Luka Modric: "Era in panchina nel weekend e non ho dubbi che sarà ad alto livello. Per noi è anche molto importante che sia in forma. Può scegliere se indossare la mascherina o meno, ma sicuramente lo aiuterà e penso che questa pausa gli sia stata utile. Dopo una stagione dura, i giocatori hanno bisogno di riposarsi prima del ritiro e spero che tutti saranno in salute al ritiro".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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