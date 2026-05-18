C'è anche Mattia Notari, entrato nel mirino dell'Inter, allo Sportitalia Village di Carate Brianza dove sono in corso i Primavera 1 Best Awards 2026, organizzati da Sportitalia, dove l'attuale responsabile del Settore Giovanile del Parma ha risposto anche sul futuro, argomento appunto d'interesse anche dalle parti di Milano.

"Il mio futuro? La colpa è di chi ha cominciato a scrivere di movimenti del settore giovanile..." ha detto con un sorriso prima di sottolineare come in Emilia l'ex Mantova si trovi decisamente a suo agio: "Adesso è il momento dei ragazzi, io sono contento a Parma e cerco di conquistarmi ogni giorno la stima di chi lavora con me. Questo premio arriva grazie anche a chi a Collecchio si fa un mazzo quanto il mio" ha concluso. Parole che sembrano mettere a tacere dunque i rumors. Secondo quanto risulta ad FcInterNews e quanto scrivevamo a proposito dell'argomento qualche settimana fa (LEGGI QUI), Notari è uno dei nomi passati al vaglio in Viale della Liberazione ed è certamente un profilo che la dirigenza dell'Inter tiene in considerazione, anche se i recenti indizi portano ad una conferma, per certi versi clamorosa, di Massimo Tarantino dopo che l'accordo con la Roma che sembrava già definito è invece destinato a saltare. (LEGGI QUI).