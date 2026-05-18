Videomessaggio a sorpresa proiettato sui maxischermi del Meazza ieri pomeriggio durante lo spettacolo di Inter-Hellas Verona dedicato tutto al 21esimo scudetto dei nerazzurri, ieri consegnato alla squadrache ha potuto sollevarlo sotto gli occhi e tra il calore e la passione degli oltre 75mila presenti. A fare una comparsata inaspettata è Vasco Rossi, grande tifoso interista che ha voluto omaggiare questo scudetto e questa stagione mandando un messaggio alla squadra di Cristian Chivu.

"Sono molto contento di essere con voi stasera a festeggiare questo 21° scudetto, lo scudetto più meritato. Strameritato. Mi siete piaciuti moltissimo quest’anno e mi fa piacere esservi stato vicino con la mia canzone, 'Ogni volta', all'inizio di ogni partita. È stata un'emozione fortissima anche per me sentirla. Spero che vada sempre tutto bene" ha detto Vasco nel suo messaggio trasmesso dall'Inter.