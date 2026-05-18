Il riverbero degli effetti positivi sul bilancio dell'Inter del riscatto da parte del Cagliari di Sebastiano Esposito si presenta anche alla voce plusvalenze. Come ricorda Calcio e Finanza, infatti, oltre ai 4 milioni incassati nell'immediato e al 40% dell'eventuale futura rivendita, va considerato anche il plusvalore generato dalla cessione dell'attaccante classe 2002, che saluta l'Inter dopo 12 anni: Esposito aveva un contratto in essere con l’Inter fino al 2026, verosimilmente rinnovato fino al 2027 prima della sua partenza in prestito. Il costo storico del calciatore ammonta a 617mila euro, cifra che racchiude probabilmente bonus e commissioni per i rinnovi di questi anni. Al 30 giugno 2025, il valore residuo di Esposito per l’Inter era pari a 144mila euro, mentre al 30 giugno 2026 scenderà a 72mila euro.
Pertanto, la plusvalenza fatta registrare dall’Inter ammonterà a 3,93 milioni di euro. Cifra che potrà crescere ulteriormente in caso di futura cessione da parte dei sardi, che dovranno riconoscere ai nerazzurri una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita. Esposito in questa stagione con la maglia rossoblu ha siglato otto gol e fornito sei assist fra campionato e Coppa Italia, collezionando in tutto 38 presenze.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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