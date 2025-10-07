Intervistato da Inter TV, l'allenatore dell'Inter Women, Gianpiero Piovani ha presentato la sfida di domani contro il KFF Vllaznia nel match valido per il secondo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup: "Le sensazioni sono molto positive perché veniamo da una buonissima prestazione fatta sabato contro la Ternana in campionato, dove oltre ad aver vinto abbiamo anche convinto ed è la cosa più importante. Le ragazze sono molto cariche e quella potrebbe essere un'arma importante da sfruttare contro una squadra che è tutta da scoprire e che scopriremo magari domani in modo particolare".

Avete iniziato bene, non solo a livello di risultati ma anche per prestazioni:

"Sì, sono d'accordo. A convincere in questo avvio di stagione sono state le prestazioni, anche alternando tante ragazze diverse non è cambiato niente, abbiamo sempre visto le ragazze motivate cercare di fare il nostro gioco e quello è importante. Anche chi entra dalla panchina si fa trovare pronta e questo è un segnalo molto positivo e potrebbe essere una freccia in più al nostro arco nel corso della stagione".

Quanto conterà l'approccio. E che pregi e difetti ha questa squadra?

"È una squadra molto tosta, tignosa, organizzata che gioca un 4-3-3 in fase offensiva che diventa un 4-5-1 in fase di non possesso. E quindi è una squadra difficile da superare e dobbiamo essere brave noi come sabato con la Ternana a non dare punti di riferimento e ad avere un atteggiamento aggressivo, propositivo, votato ad andare in avanti che è un po' la nostra caratteristica già dall'anno scorso".

La squadra sembra a proprio agio a giocare ogni tre giorni?

"Effettivamente io e il mio staff eravamo un po' preoccupati perché giocare ogni tre giorni non è facile. Ma come ho detto prima abbiamo la fortuna di avere tante giocatrici, purtroppo c'è ancora qualche infortunata, ma le altre le stiamo alternando e come esce una ne entra un'altra senza che nulla cambi e questo è positivo".