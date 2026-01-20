Decisiva nel derby d'Italia femminile dello scorso weekend tra Inter e Juventus, Marija Ana Milinkovic parla oggi attraverso il Matchday Programme di Inter-Arsenal. "La preparazione per me è molto importante. Prima di una partita mi carico e mi concentro sul match e su quello che abbiamo preparato, poi per alleviare la tensione mi piace ascoltare un po' di musica".

"Questo gruppo è forte e unito come una famiglia. La nostra compattezza ci aiuta a inseguire insieme i nostri obiettivi e crescere come squadra. Sono una calciatrice che sfrutta la forza fisica e mentale. In partita sono tranquilla e punto sulla mia tecnica e le mie motivazioni che mi spingono sempre a lasciare qualcosa in più sul campo".