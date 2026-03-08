"L'obiettivo? Siamo d'accordo con il mister, è la zona Champions". Sono queste le prime parole pronunciate da Alexis Saelemaekers a DAZN per commentare a caldo il Derby di Milano di questa sera: "Abbiamo fatto una partita di grande mentalità e siamo stati uniti fino alla fine, dobbiamo farlo anche nelle prossime partite".

Qual è stata la difficoltà più grande nell'affrontare Dimarco?

"Sappiamo che è un grandissimo giocatore e che l'Inter passa tanto da lui, era importante la mia fase difensiva. Ho provato a bloccare i suoi cross perché ha un piede importante, se gli lasci spazio la mette dove vuole. Era uno dei consigli del mister: dovevo bloccare i cross e non lasciarlo giocare. Sono contento che abbiamo preso i tre punti".

Questo cambio di approccio era dettato dalla partita?

"Oggi abbiamo approcciato la partita nel modo giusto e siamo stati concentrati. Nei momenti di difficoltà bisogna stare uniti, poi ci sono delle cose da migliorare e proveremo a farlo".

Hai parlato con i tuoi genitori?

"Sì, mi hanno mandato due messaggi. Uno era per la partita, l'altro per chiedermi come stava il cane perché sono innamorati".