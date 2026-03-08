Ai microfoni di Inter TV è intervenuto il portiere nerazzurro Yann Sommer dopo il ko di misura contro il Milan: “Abbiamo avuto poca creatività con il pallone, ci sono mancate delle palle gol, purtroppo perdiamo un gol che fa male. Devo riguardare ancora gli episodi, ma penso che abbiamo avuto le occasioni per segnare l’1-1 ma ci è mancato il gol oggi. Fa male perdere un derby, ma adesso siamo calmi e possiamo preparare l’Atalanta con lucidità. Abbiamo una settimana intera per lavorare, restano 7 punti di vantaggio e ora è la prossima partita quella che conta”.

Quanto hanno pesato le assenze?

“Tanto, per una squadra è sempre male quando mancano tanti giocatori importanti, ma non possiamo cambiare. Abbiamo una squadra grande con tante qualità, guardiamo avanti alla prossima partita sperando di recuperare qualcuno”.