Un altro derby vinto di cortomuso: il Milan batte l'Inter 1-0 e si porta a -7 dal primo posto. Per la soddisfazione di Massimiliano Allegri che in conferenza stampa commenta così l'epilogo del match: "Pressing alto nel primo tempo? Abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo abbiamo tenuti ritmi alti. Nel secondo tempo abbiamo difeso in maniera ordinata, anche se loro hanno avuto una bella occasione con Dimarco. Sono sempre pericolosi sulle palle inattive".

Che significato ha questa vittoria?

"Io dico sempre che le stagioni si preparano nei primi sei mesi, a marzo si decidono. Questa sera era molto pericolosa, l'abbiamo portata a casa con serenità. Intanto siamo tornati a non prendere gol per due partite e, quando succede, sei a metà dell'opera. Abbiamo difeso bene, poi bisogna migliorare negli ultimi 25 metri. Arrivare a 60 punti non era facile".

La scelta di Estupinan.

"Stava bene, il gol è un premio che si è meritato. E' un giocatore ottimo, il suo competitor è Bartesaghi che sta facendo molto bene. Si è meritato il gol facendo una buona partita".

Milan a 60 punti, ma l'Inter però va forte.

"L'Inter ha fatto 22 vittorie, un pareggio e 5 ko. Sta facendo un campionato importante, rimane la netta favorita per lo scudetto. Questa vittoria ci dà morale dopo le ultime gare in casa in cui non avevamo preso i tre punti".

Ci sono 7 punti tra Inter e Milan?

"L'Inter merita di averne 7 in più, alla fine la classifica rispecchia il valore delle squadre in questo momento".

Quanto di tuo c'è in questo successo?

"Avete parlato di me in settimana, io ho chiesto coraggio ai miei, di giocare tecnicamente bene. Il gruppo ha risposto da squadra vera, l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. In questo momento non abbiamo raggiunto l'obiettivo, saremo contenti fino a lunedì, da martedì cancelliamo il derby. E' ancora lunga".

Quanto è importante avere uno come Modric?

"Vi dico solo una cosa: avere i grandi giocatori è la cosa che più aiuta a vincere. Sono loro che vincono le partite, Modric è un campione straordinario".