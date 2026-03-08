Pervis Estupinan è l'uomo che ha deciso il derby e permesso al Milan di vincere contro l'Inter: "Per me questo gol è il più importante della mia carriera, sono molto felice e contento. I mesi di adattamento non sono stati semplici, però ho avuto tante possibilità di lavorare e voglio continuare così. A fine partita eravamo felici di aver vinto il derby, sono partite molto importanti dove c'è un solo risultato. Ora vediamo gara dopo gara dove saremo", ha detto a Sky.