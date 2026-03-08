Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il derby perso oggi contro il Milan: “Dispiace, abbiamo avuto un primo tempo speculare ma loro sono stati più bravi a fare gol. Potevamo e dovevamo fare meglio, serviva un bel lavoro da parte degli attaccanti ma non siamo stati in grado di crearlo. Oggi non è bastato, ma non dimentichiamo quello che di buono abbiamo fatto fino a oggi. Dobbiamo essere la miglior variante nostra e pensare a vincere la prossima. Adesso non bisogna fare calcoli, la prossima gara è da vincere”.