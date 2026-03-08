Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria nel derby: "Stasera la squadra ha dato una bella risposta, l'Inter è la squadra più forte del campionato e non era semplice fare risultato per mantenere inalterato il vantaggio sulla quinta. Cercheremo di arrivare in fretta a 70 punti. Guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo ancora quattro scontri diretti e bisogna rimanere coi piedi per terra, migliorare quello che stiamo facendo. Estupinan? Stava molto bene, è un ragazzo serio e un buon professionista, è sempre disponibile. Tutti abbiamo l'obiettivo: tornare in Champions".

Perché hai tenuto alta la linea di pressione?

"Ogni partita ha una storia e ogni bisognava fare quel tipo di gara. Quando hai tante assenze devi saperti gestire, ora che abbiamo tutti disponibili possiamo usare un altro approccio".