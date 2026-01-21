Dopo la vittoria in Serie A Femminile contro la Juventus, l'Inter Women è già pronta ad andare oltre e s'appresta a scendere in campo contro la Ternana nel match valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia Femminile 2025/26, allo Stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.

TERNANA (4-3-3): 12 Ciccioli; 55 Ripamonti, 19 Quazzico, 18 Vigliucci, 22 Erzen; 27 Di Giammarino, 21 Petrara, 16 Ciccotti; 17 Labate, 10 Lazaro, 14 Porcarelli.
A disposizione: 13 Ghioc, 3 Breitner, 4 Pacioni, 5 Peruzzo, 6 Corrado, 7 Gomes, 8 Pastrenge, 11 Pirone, 23 Regazzoli, 24 Massimino, 29 Soares Martins.
Coach: Mauro Ardizzone

INTER (3-5-2): 32 Belli; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 14 Robustellini, 21 Tomaselli, 6 Santi, 16 Tomasevic, 18 Glionna; 20 Detruyer, 9 Polli.
A disposizione: 1 Rúnarsdottir, 3 Bowen, 5 Andres, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 10 Magull, 11 Van Djik, 13 Merlo, 22 Schough, 27 Csiszar, 31 Wullaert, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Colelli
Assistenti: Lombardi; Chiavaroli
Quarto Ufficiale: Spagnoli

Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 17:50
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
