L'Inter Women si aggiudica il match d'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia battendo 2-0 la Ternana con una squadra completamente rivoluzionata dal turnover di Gianpiero Piovani: "Ho cambiato dieci calciatrici rispetto alla gara di domenica e sono molto contento per come è andata e per le ragazze che hanno fatto davvero bene - le parole del tecnico delle nerazzurre a Inter TV -. Abbiamo ottenuto una bella vittoria in un campo difficile e insidioso, sono felice per questa prestazione di carattere e per la voglia che ho visto di continuare questo percorso. Ho avuto delle risposte importanti da tutte le giocatrici, questo risultato è merito loro. Abbiamo un vantaggio in vista del ritorno ma non si molla perché sappiamo com'è il calcio e che può succedere di tutto. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, dobbiamo sbagliare poco e queste prestazioni sono importanti in ottica futura, dobbiamo lavorare per dare continuità".