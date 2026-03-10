Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha reso note le proprie decisioni in merito alla 28esima giornata di Serie A. Sei giocatori sono stati squalificati per un turno: si tratta di Giuseppe Pezzella della Cremonese, espulso per aver rivolto "espressioni irriguardose" all'arbitro alla fine della partita col Lecce; Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma) e Adrien Rabiot (Milan), tutti in diffida e ammoniti nelle rispettive partite. Sesta sanzione per Alessandro Bastoni e seconda per Denzel Dumfries.

In merito al derby di Milano, i due club sono stati sanzionati con multe: ammenda di 30 mila euro complessivi al Milan (22 per aver provocato un ritardo di 2' nel secondo tempo, 8 per insulti dei tifosi a due giocatori dell'Inter e per l'uso di un fascio di luce laser disturbante nel finale di partita), ammenda di 10 mila euro all'Inter per le proteste di Dario Baccin che ha "al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale".