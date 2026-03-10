Che consigli si sente di dare Fabio Grosso agli azzurri che a fine mese si giocheranno i playoff per riportare finalmente la Nazionale italiana ai Mondiali di calcio dopo due mancate partecipazioni? "I ragazzi devono affrontare le sfide con il giusto timore, ma anche con quella spensieratezza e quella energia che ti permettono di esprimere le tue qualità - le parole del tecnico del Sassuolo a Sky Sport -. Cercheremo di tornare tutti insieme dove vogliamo essere, è da troppo tempo che manchiamo questo appuntamento. Dobbiamo provare a esprimere il massimo del nostro potenziale". 

Data: Mar 10 marzo 2026 alle 15:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
