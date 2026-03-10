Gianni Infantino, presidente FIFA, continua la promozione del Mondiale 2026 che si svolgerà negli USA, in Canada e in Messico. Stavolta lo fa nel corso di un'intervista rilasciata ad AS, in cui fa il punto della situazione e mostra tutto il proprio entusiasmo: "La Coppa del Mondo sarà fantastica, fenomenale. C'è un'eccitazione senza precedenti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. In quattro settimane, abbiamo ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti. È incredibile. Abbiamo quasi sette milioni di biglietti, ma 500 milioni è una cifra mai vista prima nella storia della FIFA o di qualsiasi altra istituzione. Settantasette delle 104 partite hanno ricevuto oltre un milione di richieste di biglietti, e le restanti si aggirano intorno a quella cifra. Stiamo tenendo da parte alcuni biglietti per la parte finale del torneo e per gli ultimi giorni. Tutti gli stadi saranno pieni; sarà una festa totale. Quando si diceva che il calcio non fosse molto apprezzato negli Stati Uniti, le cose sono cambiate. Sarà un enorme successo. Sarà la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, 104 partite, 16 città, tre nazioni... Stiamo affrontando qualcosa di enorme. È più di un torneo, più di una competizione sportiva; è un evento sociale che il mondo si fermerà ad ammirare".

Parlando più di campo, Infantino ha in mente una squadra favorita per alzare il trofeo: "La Spagna è una delle favorite, insieme ad altre, ovviamente. Sappiamo già quanto sia forte la Spagna. La squadra numero uno in classifica deve essere la favorita per la Coppa del Mondo".

In tema di ricordi, il presidente FIFA ne rispolvera alcuni legati anche a calciatori dell'Inter: "Sono un grande appassionato di calcio fin da bambino. Ho molti idoli. Ricordo il Mondiale di Spagna del 1982. L'Italia lo vinse, con Paolo Rossi e tutta quella squadra di grandi giocatori. Per me è stato spettacolare. Avevo dodici anni all'epoca. È una squadra importante, un momento che mi è rimasto impresso nel cuore. Sono anche tifoso dell'Inter. Uno dei miei primi idoli, forse poco conosciuto in Spagna, è stato Evaristo Beccalossi, un numero dieci che non giocò quel Mondiale, né in Nazionale, perché l'allenatore aveva altri progetti. Il numero dieci dell'Inter ci faceva sognare, e a volte... beh, faceva cose di cui non posso parlare. Ricordo Alessandro Altobelli, che segnò un gol in finale. Il suo terzo gol e l'esultanza contro la Germania furono spettacolari. Parlando degli anni '80 e '90, dobbiamo parlare di Diego Maradona, uno dei più grandi di tutti i tempi. Quando vedi i filmati ora, pensi a quello che ha fatto, di cosa era capace. I giocatori non erano protetti come lo sono ora. Un idolo, un fenomeno... Non ho visto giocare Pelé, ma era un'icona globale prima dei social media, prima della globalizzazione. È ancora un idolo per i bambini oggi, e anche se non l'hanno visto giocare, significa che ha fatto qualcosa di speciale. Anche Ronaldo Nazario è un fenomeno. Ogni volta che parli con i giocatori e chiedi loro chi è il giocatore più forte con cui abbiano mai giocato, il novanta per cento di loro dice Ronaldo. Era spettacolare".