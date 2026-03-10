L'accordo tra la AS Roma ed Eurobet.live per la sponsorizzazione della maglia, con esordio fissato già per la partita contro il Como, è un'occasione per fare il punto su quanto i main sponsor versano nelle casse dei club italiani e qual è la classifica aggiornata. A occuparsene è Calcio e Finanza, che evidenzia come il nuovo sponsor garantiràà ai giallorossi 13-14 milioni a stagione fino al 2029. In vetta alla graduatoria figurano a pari punto Inter e Milan, anche se i rossoneri otterranno dalla prossima stagione un aumento che li proietterà in testa. Di seguito l'ordine attuale per valore di sponsorizzazione della maglia:

1) Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione

2) Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)

3) Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

4) Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

5) Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

6) Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

7) Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione

8) Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

9) Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

10) Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione

11) Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione

12) Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione

13) Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione

14) Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione

15) Como – Uber: 1 milione di euro a stagione

16) Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione

17) Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione

18) Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione

19) Cremonese – Iltainox: n.d.

20) Lazio – nessun main sponsor



Ovviamente, come prevedibile, non c'è alcun club italiano nella top ten europea dove gli accordi commerciali sono di gran lunga più ricchi, come testimonia la classifica di seguito:

1) Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione

2) Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione

3) PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione

4) Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione

5) Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 65 milioni di euro a stagione

6) Barcellona – Spotify: 65 milioni di euro a stagione

7) Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione

8) Liverpool – Standard Chartered: 60 milioni di euro a stagione

9) Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione

10) Atletico Madrid – Riyadh Air: 40 milioni di euro a stagione