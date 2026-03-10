Lo Scudetto resta nelle mani dell'Inter. Ne è convinto Fulvio Collovati, ex calciatore e oggi opinionista ed editore, come dichiarato nel corso di un'intervista a Virgilio Sport: “A meno di un crollo improvviso da parte l’Inter, non credo che il campionato possa riaprirsi. Al di là della partita di domenica che mi è sembrata la fotocopia di quella contro il Bodo/Glimt. La squadra nerazzurra è stata prevedibile, lenta, ha creato pochissimo. Ed era esattamente ciò che voleva Allegri. Ma, adesso mi aspetto una reazione dell'Inter. E poi, non va dimenticato che il Milan dovrebbe vincere sempre. L'Inter ha perso il derby, ma è ancora la candidata numero uno per la vittoria dello Scudetto”.