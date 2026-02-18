"A caldo, faccio fatica a dire il momento in cui ci è scappata via la partita. Il 2-1 e il 3-1 sono arrivati uno dopo l'altro e ci hanno dato la botta finale. Dopo non siamo riusciti a riaprirla". Così Francesco Pio Esposito, parlando ad Amazon Prime Video, dopo Bodo/Glimt-Inter 3-1.

Quanto è pesante questa sconfitta?

"E' una sconfitta che pesa, ma fortunatamente abbiamo un'altra possibilità. Dobbiamo dimenticarla subito, abbiamo il ritorno e la rimonta è fattibile".

C'è stato un problema di atteggiamento nella ripresa?

"Non credo, sinceramente. Sono una squadra forte, hanno battuto Manchester City e Atletico Madrid, in casa hanno vinto la maggior parte della partite di Coppa. Il Bodo è forte, organizzato, forse sottovalutato. Non credo che il nostro atteggiamento sia stato sbagliato, dovevamo fare meglio".

Sei contento della tua prestazione?

"No, perché potevo e dovevo fare molto meglio. Mi accodo al giudizio di squadra".