Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di Bodo: "Loro sono una squadra molto forte in casa, hanno battuto anche il City. L'approccio era stato positivo, nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione con il palo di Lautaro. Poi loro sono stati molto bravi in sequenza rapida a segnare due gol, non siamo riusciti a riaprirla. Lautaro? Sono venuto direttamente qui e non so come sta, speriamo non sia nulla di grave, il capitano è fondamentale".

Nella negatività della serata c'è un altro tuo gol...

"Per un attaccante il gol è sempre una gioia. Oggi è da mettere da parte perché c'è da concentrarsi sul risultato negativo".