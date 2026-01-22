Autrice del gol che ha aperto le marcature nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia vinto da Inter Women contro la Ternana, Marie Detruyer commenta così il 2-0 finale a Inter TV: "Abbiamo giocato una buona partita, segnato due gol e chiuso la gara in modo positivo, dobbiamo continuare così. Sono molto felice per il gol perché è servito a farci vincere. Il prossimo match contro il Como? Sarà un'altra gara complicata come molte altre sfide di campionato, dovremo essere pronte fisicamente e mentalmente e giocare da squadra. Dobbiamo continuare il nostro percorso e lavorare per migliorare ogni giorno".