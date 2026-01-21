Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juventus, l'Inter Women di Gianpiero Piovani è pronta a tornare in campo questo pomeriggio per la sfida alla Ternana valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le nerazzurre scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni.

Il match tra Ternana e Inter, valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, verrà trasmesso mercoledì 21 gennaio alle 18:00 in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.