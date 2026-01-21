Vittoria facile per l'Inter Women di Gianpiero Piovani, che nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia regola senza troppi problemi la Ternana in trasferta imponendosi per 2-0 a Narni. Le nerazzurre chiudono la pratica con una rete per tempo: apre al 26esimo Marie Detruyer con una facile correzione in area, raddoppia al minuto 57 Benedetta Glionna con un bel tiro al volo.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 20:04
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
