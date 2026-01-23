Nel Matchday Programme di Inter-Pisa c'è spazio anche per l'intervista a Lidia Consolini, difensore classe 2007 di Inter Women. "Prima di una sfida cerco di concentrarmi, prepararmi al meglio e staccare da tutto per focalizzarmi sul campo", afferma.

"Questa squadra è un gruppo forte con calciatrici che pensano prima alle compagne che a se stesse. Che caratteristica ruberei a una mia compagna? La fisicità di Ivana e la sua esperienza. Sono una calciatrice che fa del fisico e del colpo di testa i suoi punti di forza e che è sempre pronta ad imparare. In cosa mi sento cresciuta? Sotto l’aspetto tecnico".