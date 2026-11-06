Intervenuta brevemente ai microfoni ufficiali del club rossonero, Suzanne Bakker - allenatrice del Milan Women - ha commentato il sempre più vicino derby di campionato contro l'Inter Women: "I derby sono sempre speciali, ti danno sempre qualcosa in più a livello di carica ed emozioni. Sappiamo cosa significano per il club e per i tifosi: vogliamo giocare con energia, unione, coraggio e convinzione. Sono queste le partite che contano, siamo pronti a dare il massimo".