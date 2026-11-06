Intervenuto in conferenza stampa, il CT della Nazionale francese Zinedine Zidane ha spiegato il motivo che lo ha portato a riportare Marcus Thuram nell'elenco dei convocati per le prossime sfide di Nations League contro Italia e Turchia: "È un'opportunità per osservarlo. C'è un giocatore infortunato (riferimento a Ousmane Dembélé, ndr), che mi permette di averlo con noi. Conosce la nazionale francese e volevo valutarlo".

Questo ritiro è più breve del precedente. Cosa è essenziale per te?

"È stato molto meglio avere due settimane intere come nel primo ritiro. Questa volta abbiamo solo una settimana, con due partite. Ci prepareremo per queste due partite. Dovremo essere pronti, e i giocatori lo saranno, lo so. Anche se sarà molto breve, saranno già pronti. In fase offensiva dobbiamo fare meglio. Ma non sono preoccupato; si tratta di sviluppare risposte automatiche, cose da mettere in pratica. Ci saranno molti video da mostrare ai miei giocatori. Ma ci sono cose da migliorare in fase offensiva".