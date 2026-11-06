Che Milan si vedrà al 'Ferraris' domenica? Quello brillante e sul pezzo del derby o quello distratto e scarico che ha perso ieri contro il Ferencvaros? Impossibile dirlo, ma quel che è certo è che il Genoa affronterà una grande squadra, secondo Daniele De Rossi: "Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno - ha detto il tecnico del Grifone in conferenza stampa -. E credo che abbiano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto. II derby lascia cose positive, anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile. Forse vederli arrivare 'ubriachi' di gioia per le due vittorie consecutive poteva sembrare un piccolo vantaggio. Ma, considerando i campioni che hanno nel loro spogliatoio, saranno ancora più concentrati dopo la sconfitta. Cambia poco. Parliamo di Modric, Rabiot, Maignan, Ramos e Pulisic e un allenatore che ha allenato il Manchester United. Anche se avessero vinto ieri, non sarebbero venuti a Genova per fare una passeggiata. La interpreteranno al 100% perché è così che fanno i campioni e loro lo sono".

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 16:35 / Fonte: tuttomercatoweb.com
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.