Alla vigilia della trasferta della Salernitana a Sesto San Giovanni contro l'Inter U23, Il Mattino presenta l'avversario dei granata nella 13esima giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Stefano Vecchi occupa il nono posto nel girone C con 19 punti, in coabitazione con la Casertana. Dopo 12 giornate il bilancio è di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, con 21 gol realizzati e 20 subiti. I nerazzurri arrivano dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Cosenza, dopo aver battuto 2-1 la Scafatese, interrompendone la lunga serie positiva.

Chi spicca

Al primo anno nel girone C, dopo una stagione precedente nel girone A chiusa senza playoff, la squadra sta mostrando buone qualità. Zuberek è il miglior marcatore con 6 reti, seguito da Mosconi con 4 gol. Tra i prospetti più interessanti figurano anche Kaczmarski, Lavelli (già protagonista di un esordio in Serie A con la prima squadra di Chivu) e il difensore Bovio. In rosa ci sono anche elementi più esperti come Melgrati, il capitano Prestia e Fiordilino.

Casa amara casa

Vecchi propone generalmente un 3-5-2, con qualche variazione verso il 3-4-2-1. In casa, al Breda di Sesto San Giovanni, l’Inter ha raccolto 8 punti in 6 partite: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 12 gol segnati e 11 incassati. Un rendimento che conferma come il fattore campo sia relativo, anche per la limitata presenza di pubblico nerazzurro sugli spalti.