Nella giornata di ieri, 5 novembre 2026, Simone Lo Schiavo ha iniziato ufficialmente la sua avventura all'Inter in qualità di Director of Football Development del club, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin. Un'opportunità che arriva dopo una serie di esperienze maturate nel calcio italiano, tra Vibonese, Roma, Salernitana e Palermo, nell'ambito del settore scouting o del Settore Giovanile. "Inizia un nuovo capitolo, grato per la fiducia", il messaggio telegrafico che Lo Schiavo ha scritto su Instagram commentando il suo nuovo incarico.

Incarico che arriva con la benedizione di Beppe Marotta: “Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro", il commento del Presidente e CEO dell'Inter.