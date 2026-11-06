Il suo Como è sotto i riflettori e 'minaccia' di essere ben più di una sorpresa. Anzi, dopo l'exploit a Lens, con la vittoria storica per 9-1, i lariani hanno sconvolto persino l'Europa. Un gioiello sportivo creato e plasmato da Cesc Fabregas, che ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: "Non mi aspettavo un risultato del genere a Lens, 9-1 è un risultato che non esiste nel calcio, non capita mai. Lì è andato tutto bene, ogni episodio è stato a nostro favore. Forse siamo stati superficiali per cinque minuti nel secondo tempo ma i ragazzi hanno disputato una grande partita. Totalizzare 9 reti succede una volta nella vita. Ora cerchiamo di voltare pagina e di pensare a domenica".

Il valore delle idee

Già, domenica c'è la trasferta a San Siro contro l'Inter, che non è più la capolista ma viene dal 3-0 di Rotterdam che l'ha rimessa in carreggiata dopo la sbandata nel derby: "Siamo tornati a casa alle 4, ieri ho concesso il giorno libero ai miei ragazzi. La Champions è alle spalle, umiltà e piedi per terra. Andiamo a Milano per giocare con le nostre idee".