Sono 22 i giocatori convocati dall'allenatore Vito Di Bari per la trasferta di Sesto San Giovanni della Salernitana contro l'Inter U23, in programma domani alle 14.30 allo stadio Breda. Assenti gli infortunati Pieraccini, Djibril, La Gumina e Djamanca. Smaltita l'influenza, De Boer è tornato a disposizione. Ecco di seguito la lista:

PORTIERI: 1 Čevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 17:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.