Lunga intervista per Cesc Fabregas dalle colonne della Gazzetta dello Sport, pochi giorni dopo un roboante 9-1 rifilato al Lens e con l'Inter all'orizzonte. "Ai ragazzi ho già detto che dobbiamo archiviare Lens e pensare solo all'Inter. Ci aspetta una partita durissima in casa dei campioni d'Italia in carica, sarà una sfida molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo poco tempo ma dobbiamo prepararla al meglio. L'obiettivo è andare a Milano per mostrare la nostra vera identità. Sarà la nona partita di questo percorso tra una sosta e l'altra per le nazionali. Dobbiamo cercare di finire bene, imparando a voltare pagina".

La vittoria è arrivata nonostante le assenze di Kean, Rodriguez, Addai e Diao più Chalobah in difesa. "Quando ti mancano cinque grandi giocatori tutti gli altri sono chiamati a dare qualcosa in più. Siamo andati oltre l'emergenza aiutandoci e giocando di squadra. I ragazzi hanno capito l'importanza della partita e l'hanno interpretata nel modo giusto. Non posso che ringraziali tutti", risponde Fabregas.

Durante la gara Nico Paz ha dedicato il gol siglato al Lens a Jesus de Miguel, morto dopo uno scontro di gioco. *Sapevo che Nico voleva fare questo omaggio, ho apprezzato e rispettato la sua decisione. In momenti come questi dobbiamo essere uniti, tutti noi volevamo stare vicini alla comunità di Tenerife dopo il terribile episodio", dice ancora il tecnico.