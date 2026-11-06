Il mondo capovolto. Anzi, ripristinato. Dopo il derby da paura (in tutti i sensi...) per l'Inter, i match europei restituiscono al campionato due squadre col morale opposto: da un lato i nerazzurri, vittoriosi in Champions a Rotterdam con il Feyenoord; dall'altro i rossoneri, sconfitti clamorosamente a domicilio dal Ferencvaros.

E con i risultati mutano anche tutti i giudizi. Come sempre. Da anni.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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