Serata storta per il Milan ieri in Europa League: i rossoneri, dopo la prestazione di alto livello nel derby contro l'Inter, sono stati sconfitti dal Ferencvaros 0-2 complicandosi non poco il percorso nella competizione. Intervistato da CBS Sports Golazo dopo la gara, Omari Hutchinson ha fatto autocritica tornando proprio alla vittoria nella stracittadina: "Penso solo che dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro l'Inter. Potevi sentire l'energia nello spogliatoio, si percepiva che volevamo vincere. Penso che non abbiamo mostrato molta umiltà. Non abbiamo voluto... Insomma, tanti giocatori che non giocano non hanno mostrato quella fame di volere una maglia da titolare, e penso che questo non sia stato sufficiente".