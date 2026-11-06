Il premio Rising Star Of The Month di ottobre è stato assegnato ad una delle rivelazioni di questo avvio di stagione, il bomber del Monza Gustavo Varela. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Monza-Atalanta, in programma domenica 8 novembre. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2004), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.



"Gustavo Varela è senza dubbio una delle più belle sorprese di questo inizio di stagione - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. A segno già in 7 partite sulle 9 nelle quali è sceso in campo, l’attaccante portoghese del Monza ha recentemente eguagliato un record che non si vedeva dai tempi di Pierino Prati, realizzando a soli 21 anni 9 reti in altrettante partite giocate. Attaccante rapido, dotato tecnicamente, con un grande fiuto del gol, Varela si sta imponendo tra i migliori talenti della Serie A come protagonista per il titolo di capocannoniere”.