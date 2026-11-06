Marcus Thuram sarà titolare anche nella partita tra Inter e Como di domenica pomeriggio alle 18. "La sfida contro il Como di domenica, ultima fatica prima della sosta, potrebbe essere la nona gara consecutiva da titolare con l'Inter per Marcus Thuram, che da una pausa all'altra per le nazionali praticamente non è mai partito dalla panchina - come riporta oggi il Corriere dello Sport -. Un tour de force reso ancora più tale dall'assenza di capitan Lautaro, per la quale si sono ridotte le rotazioni in attacco e costretto il francese a caricarsi sulle spalle il reparto davanti ai baby Pio Esposito e Bonny. Nelle ultime due partite il transalpino è rimasto a secco, ma la sua presenza è un punto di riferimento, un traino per la squadra nei momenti più complicati".

"In tutto - prosegue l'articolo - si tratta di 620’ disputati con tre reti all'attivo più l'autogol provocata a Venezia, anche se fin qui la punta non ha ancora trovato la gioia in Champions. Tra l'altro il momento del riposo potrebbe non essere nemmeno troppo vicino, visto che oggi pomeriggio il ct della Francia, Zizou Zidane, diramerà le convocazioni e l'attaccante interista potrebbe essere in lista (nulla però è scontato) dopo la mancata chiamata di settembre".